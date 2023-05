Tour di intervista al 'Charity Gala Dinner' di Roma per Beppe Marotta, che ha fatto tappa anche davanti alle telecamere di DAZN. Partendo col parlare della finale di Coppa Italia: "La Fiorentina ha meritato di andare in finale, ha un allenatore che fa parte della nouvelle vague e la società ha costruito un percorso virtuoso. Mercoledì sarà una bella partita".

Inzaghi sarà l''allenatore dell'Inter anche l'anno prossimo o dipenderà dalle due finali?

"Inzaghi è il nostro allenatre, un bravo professionista. Gli allenatori devono essere valutati per come lavorano, e lui sta lavorando bene, con continuità. Anche quest'anno ci ha regalato due appuntamenti importanti (finale di Coppa Italia e di Champions, ndr), non si può parlare assolutamente di critiche da parte società, al massimo di contraddittori che sono sorti nei momenti difficili della stagione".

Il -10 inflitto alla Juve.

"Per una forma di correttezza non mi addentro nella questione. Dico solo che è l'occasione per riformare il codice ci giustizia sportiva per renderlo più fluido, per non arrivare al tira e molla di punti che vengono dati e tolti",