È l’Inter la squadra più forte? A rispondere è Massimo Marianella, presente al salotto di Campo Aperto su Sky Sport: "Sicuramente del campionato. Guardando la coppia di esterni Darmian-Dimarco, mi chiedevo se c’è una squadra al mondo con due esterni così forti. Mi viene in mente soltanto Alexander Arnold e Robertson del Liverpool. Probabilmente se mi concentro un attimo un’altra squadra posso anche trovarla ma faticherei moltissimo. E il bello è anche che sono due italiani. Ad alto livello credo che Darmian sia uno dei giocatori meno valorizzati in generale. Fa la differenza in qualunque posto lo metti, e ho visto fargliela anche allo United".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!