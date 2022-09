Il caso da moviola principale del derby di ieri è senza dubbio il mancato rosso a Theo Hernandez che al 70', già ammonito, ha steso Dumfries involato sulla fascia. Anche Luca Marelli, su DAZN, sembra propendere per l'errore di Chiffi: "Un episodio che legittimamente può aprire una discussione sulla decisione di Chiffi - ha spiegato l'ex arbitro -. Dumfries si invola, fa passare il pallone e Theo Hernandez, superato, non si preoccupa più del pallone ma si preoccupa soprattutto dell'olandese. Allarga molto il braccio e poi lo tocca anche sulla gamba destra. In caso di fischio, il secondo giallo sarebbe stato automatico vista l'azione potenzialmente pericolosa. VAR tagliato fuori".