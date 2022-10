La luce in fondo al tunnel. Il sole di Appiano Gentile oggi sarà sembrato più luminoso a Romelu Lukaku, tornato ad allenarsi in gruppo, seppur solo nella prima parte, a quasi due mesi dall'ultima volta. Un momento importante nella seconda esperienza nerazzurra di Big Rom, che a fine seduta ha postato due foto che lo ritraggono sul campo del Suning Training Centre con il pallone in mano. Nelle prossime ore, si capirà se il belga comparirà nella lista dei convocati per la trasferta di Firenze: domani, infatti, Simone Inzaghi scioglierà gli ultimi dubbi.