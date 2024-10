Intervistato da DAZN, Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha raccontato la sua passione del gioco delle carte che ha condiviso pure con Simone Inzaghi, suo ex tecnico in biancoceleste: “Per me è un modo per svagarmi, gioco a scopa e briscola. Nel mondo del calcio, quasi tutti sono bravi a giocare. Inzaghi giocava bene, ma era soprattutto molto fortunato. E' un fatto riconosciuto da tutti: è una persona fortunata, che è un fatto positivo nella vita. Come diceva Napoleone: 'meglio un generale fortunato che bravo'. Essere fortunati è un valore aggiunto".

