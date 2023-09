Un'altra brutta sconfitta per lo Spezia che cade davanti ai propri tifosi per 2-1 contro la Reggiana di Nesta. Si tratta della quarta sconfitta consecutiva per la squadra ligure, ultima in Serie B a pari punti con la Feralpisalò. Piccola consolazione per Francesco Pio Esposito, entrato in campo al minuto 78' e 180 secondi prima del raddoppio della squadra ospite siglato da Gondo: l'attaccante di proprietà dell'Inter ha siglato il gol della bandiera e il suo primo gol in Serie B con la maglia dello Spezia.