"Il campionato italiano è così difficile e aperto a tante squadre che oggi è veramente complicato dire chi può essere veramente la favorita". Comincia con questo concetto l'intervento in zona mista di Leonardo, raggiunto da TMW a margine del 'Festival dello Sport' di Trento: "L'Inter è la squadra campione, quello sicuramente conta visto che c'è una continuità di tanti anni con lo stesso allenatore, gli stessi giocatori, lo stesso progetto e questo sicuramente dà stabilità - dice il brasiliano -. Poi il Napoli sta dimostrando di essere in crescita, una spinta importante può arrivare da Conte che è un motivatore, al di là della sua bravura. Il Milan lo vedo un po' più in difficoltà, sta cercando una nuova identità con qualche problema. Diciamo che per vincere ad oggi è più distante".

Il discorso si sposta poi su Thiago Motta, ora sulla panchina della Juventus: "Una persona che io stimo tantissimo, ho seguito tutta la sua crescita, sono stato suo allenatore all'Inter, suo direttore al Paris Saint-Germain, mi fa molto molto piacere che lui stia dimostrando quello che sa e quello che è. Ha trovato il modo di impattare in modo positivo su una mentalità di gioco e di gestione che mi fa molto piacere".

