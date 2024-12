Nico Paz, talentino del Como in prestito dal Real Madrid, sarà uno degli osservati speciali dell'Inter nel Monday Night di San Siro. E non solo dal punto di vista squisitamente tecnico: Paz, infatti, si è imposto sul palcoscenico della Serie A con le sue prestazioni ed è fuori di dubbio che l'argentino abbia stuzzicato anche gli appetiti del club nerazzurro. Domenica scorsa, ricorda il Quotidiano Sportivo, per lui si è scomodato un illustre connazionale, il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti.

C’è chi giura che l’ex capitano del Triplete nerazzurro non fosse lì come semplice spettatore, ma per studiare da vicino le qualità del 20enne fantasista, che contro la Roma ha pure segnato un gol nel recupero. Non è la prima volta che Zanetti si reca a Como, qualche settimana fa aveva presenziato alla cena benefica della sua Fondazione Pupi in riva al lago. In quell’occasione c’erano anche Nico Paz e Piero Ausilio, uomo-mercato dell’Inter e due chiacchiere con il ragazzo sono state fatte, per conoscersi.

