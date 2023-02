Lautaro Martinez entra nella storia dell'Inter e del Derby di Milano. Il numero 10 nerazzurro, match winner dell'ultima stracittadina con il colpo di testa vincente al 34' del primo tempo, diventa infatti il s econdo miglior marcatore straniero nella storia dell’Inter nel derby : sono 7 i gol dell'argentino (il secondo in stagione dopo quello in Supercoppa), ora dietro solo a Istvan Nyers (a quota 11).

Ma non è tutto. Il Toro è anche il terzo marcatore straniero di sempre in Serie A: il gol contro il Milan lo fa salire a quota 70 in campionato con la maglia nerazzurra. È 12° giocatore nella storia dell'Inter a raggiungere questo traguardo, il terzo straniero dopo Icardi e lo stesso Nyers.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!