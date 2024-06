Il tocco morbido con cui ha mandato definitivamente al tappeto il Canada, regalando la sicurezza del successo all'Argentina nel match d'esordio della Copa America, ha permesso a Lautaro Martinez di mettere a referto il 25esimo gol con l'Albiceleste, diventando l'ottavo cannoniere nella classifica all time superando Luis Artime. Il Toro, inoltre, è entrato anche nell'esclusivo club dei bomber argentini nel torneo continentale per media reti, pari a 0.55 (6 gol in 11 presenze): l'interista, attualmente, si trova al 19esimo posto e avrà bisogno di altri due gol per entrare nella top ten di una classifica dominata da Norberto Méndez. Lo riporta El Grafico.

