Ancora protagonista il diez dell'Inter Lautaro Martinez, che anche a Wembley contro l'Italia si conferma arma vincente della sua Argentina. Gol e assist per il Toro che a fine match esprime tutta la gioia per la vittoria: "La verità è che tuttto questo non ha prezzo. Siamo molto contenti per il presente, per il gioco espresso e per quello che è questo gruppo” ha detto ai canali ufficiali della Seleccion. "L'entusiasmo delle persone è incredibile. La verità è che è bello sentire l'affetto da quando abbiamo iniziato questo cammino. Ci sentiamo sempre vicini al pubblico e questo ci aiuta perché è un vantaggio a nostro favore. Mancano ancora pochi mesi al Mondiale. Sappiamo di avere delle cose da correggere".