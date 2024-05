Ieri sera, direttamente dal campo dello stadio Bentegodi di Verona, dove si è chiusa la stagione dell'Inter che verrà ricordata come quella dello scudetto della seconda stella, Lautaro Martinez ha mandato un messaggio ai tifosi tenendo in mano il premio di capocannoniere della Serie A: "Volevo salutarvi, questo premio l'ho conquistato grazie ai miei ai compagni e a tutta la gente che lavora all'Inter. Abbiamo fatto un'ottima stagione, ci vediamo l'anno prossimo. A presto, forza Inter sempre", le parole del Toro contenute in un video-messaggio postato dal club su X.