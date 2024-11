Altra importantissima prova di carattere e resistenza per l'Inter di Simone Inzaghi che batte per 1-0 l'Arsenal di Mikel Arteta e arriva a quota 10 punti nella classifica della Super Champions League. A commentare il successo di questa sera ai microfoni di Sky dopo Inzaghi è il capitano Lautaro Martinez: "La cosa più bella di questa partita sono innanzitutto i tre punti. La lotta che abbiamo fatto perché queste sono partite importanti per la competizione, per la classifica... Abbiamo dieci punti e questo è importante, non abbiamo preso gol e questo è un altro aspetto importante perché in campionato ne abbiamo presi tanti. Vuol dire che stiamo lavorando bene e siamo consapevoli che questa competizione è fatta di dettagli. Dobbiamo continuare in questa maniera e cercare di fare ogni giorno di più".

Quest'Inter vuole vincere la Champions?

"Tu ci conosci. Noi vogliamo tutto. Perché questo club, lo dice la storia, può farlo. Io da quando sono arrivato l’ho sempre detto: voglio vincere tutto, campionato, Champions, Coppa Italia...".

Ti è passata l'arrabbiatura per il settimo posto al pallone d'oro?

"Si, si (ride, ndr). Adesso penso a continuare fare del mio meglio e a continuare a crescere di forma fisica e calcistica. Sto meglio perché più gioco e più sto meglio. Il mister lo sa, ma poi giustamente fa le sue scelte. Sono contento che stiamo crescendo, anche se stiamo avendo qualche piccola difficoltà in campionato, perché prendiamo qualche gol di troppo. Quando abbiamo palla giochiamocome abbiamo in mente ma dobbiamo cercare di crescere sotto altri aspetti".

Sul Napoli:

"Affrontiamo una squadra forte, anche se ha perso l'ultima gara. È una squadra forte che ha un allenatore che noi conosciamo, però noi abbiamo le nostre idee. Dobbiamo recuperare energie, come prima cosa perché oggi abbiamo speso tanto, e poi pensare alla gara di domenica che sarà difficile come oggi".

