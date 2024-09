Dopo la vittoria contro il Partizan nel 'derby eterno', la Stella Rossa Belgrado si presenta all'appuntamento con la Champions League e con la sfida di San Siro contro l'Inter nel migliore dei modi superando al Marakana lo Zeleznicar Pancevo col punteggio di 2-1. Vanja Druksic apre le marcature al minuto 33, la formazione della Vojvodina pareggia al 60esimo con Francis Ezeh ma dieci minuti dopo deve alzare bandiera bianca davanti al gol del definitivo 2-1 ad opera di Luka Ilic. Stella Rossa che saluta già la compagnia, portandosi a più sei in classifica su Mladost Lucani e OFK Belgrado.

C'è però una brutta notizia per il tecnico Vladan Milojevic, che per la sfida contro i nerazzurri perderà molto probabilmente il proprio portiere Omri Glazer: l'israeliano si è infortunato al minuto 60, proprio in occasione del gol del pareggio, ed è dovuto uscire dal campo. Le sue smorfie al momento del cambio non lasciavano presagire nulla di buono. Glazer, che aveva già saltato l'inizio di stagione per un problema alla schiena, sarà valutato domani dopo una risonanza magnetica. Lo stesso mister biancorosso nel dopopartita ha ammesso: "Lo abbiamo perso di nuovo. Abbiamo ancora problemi di infortuni, ci stanno uccidendo; non so cosa ci stia succedendo. Non mi piace tutta la situazione. Omri si è infortunato nello stesso punto, nel calcio succedono cose così".

