Altra prestazione maiuscola ieri sera di Francesco Acerbi, che ha guidato la resistenza difensiva dell'Inter contro un Bayern Monaco che le ha provate tutte per portare il ritorno dei quarti di Champions League ai supplementari. Con l'adrenalina ancora in corpo, dopo il triplice fischio, l'ex Lazio ha postato su Instagram alcune foto dell'epica serata di San Siro nella quale si è distinto come grande protagonista: "C’è poco da dire! Immagini che parlano da sole!", ha scritto a corredo degli scatti che lo ritraggono mentre marca Thomas Muller ed esulta con Benjamin Pavard e Nicolò Barella appena dopo il 2-1 nerazzurro.