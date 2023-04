Alessandro Bastoni, eletto miglior giocatore del match, interviene ai microfoni di Sky Sport per commentare quanto di bello avvenuto questa sera nella sfida contro il Benfica: "Siamo stati bravi a rimanere lucidi e mantenere questo equilibrio, sono orgoglioso della prova dei ragazzi. La giocata con Nicolò Barella è ormai collaudata, lo vedo sempre fare certi movimenti e poi se non gliela do si incazza; quindi ci provo sempre a passargliela. Abbiamo creato tanto, l'atteggiamento non è mai mancato, sono mancati i gol per uccidere la partita. Stavolta sono arrivati e questo ci dà una carica incredibile".