Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi e la presenza ieri per la Milano Fashion Week, Inter e Nike presentano ufficialmente la terza maglia. "La nuova divisa coniuga il carattere più urban con la tradizione - si legge nel comunicato del club - questa è infatti la quattordicesima volta che questo colore viene indossato dai nerazzurri. Il nuovo terzo kit esordirà domani, mercoledì 20 settembre, in occasione della prima partita di UEFA Champions League contro la Real Sociedad, e sarà disponibile a partire da oggi sull’Online Store ufficiale store.inter.it, su nike.com, negli Inter Store Milano e Inter Store San Siro e nei negozi Nike di Milano Corso Vittorio Emanuele, Loreto e Roma Via del Corso.

Dal 27 settembre il prodotto sarà acquistabile in tutti i punti vendita autorizzati".