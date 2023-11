Dopo aver parlato estesamente del rapporto d'amore tra Lautaro Martinez e l'Inter nella sua ospitata su TvPlay (LEGGI QUI), l'agente Alejandro Camano ha rilasciato anche una battuta veloce su un altro suo assistito, Achraf Hakimi, giocatore che ha lasciato il segno a Milano pur essendo rimasto solo una stagione: "Io credo che Hakimi abbia fatto felici in tanti all’Inter, ma credo che sia una storia conclusa. Nel futuro non saprei, il PSG sta parlando della possibilità di proseguire per molto tempo", le sue parole.

