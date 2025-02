Raggiunto da Sportitalia.it, l'ex difensore di Roma e Hellas Verona Marash Kumbulla, oggi in forza all'Espanyol, ha parlato tra i vari temi anche del suo amico e connazionale Kristjan Asllani, centrocampista dell'Inter, parlandone in termini lusinghieri: "Per me ha qualità tecniche di altissimo livello, calcia in egual maniera di destro o di sinistro. Gli ho visto sbagliare pochissime volte passaggi o lanci lunghi. È ancora giovane, può crescere e maturare, ma ha il futuro garantito".

Intanto, in Serie B sta facendo parlare di sé un altro giovane talento nazionale albanese come l'attaccante del Cesena Cristian Shpendi: "L’ho visto giocare da lontano, ha un bel potenziale”, sottolinea Kumbulla.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!