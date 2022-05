Il Liverpool frena in casa con il Tottenham e l'1-1 di ieri rischia di essere decisivo per il titolo inglese che i Reds stanno contendendo al City di Guardiola. Dopo il match con gli Spurs, Klopp ha commentato non senza amarezza il pari di Anfield, attaccando anche il calcio di Conte: "Non mi piace questo tipo di calcio, ma questa è una mia opinione personale - ha detto il manager tedesco -. Penso che gli Spurs siano una grande squadra e dovrebbero essere più propositivi. Contro una squadra come il Liverpool hanno avuto un possesso palla tra il 30% e il 36%. Personalmente non potrei mai proporre un calcio così, non saprei insegnarlo e non potrei mai giocare in questo modo. Ma mi rendo conto che è un mio problema".