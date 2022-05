Dopo la Supercoppa, Simone Inzaghi punta a strappare dalle grinfie della Juventus anche la Coppa Italia, portando così in casa Inter il secondo trofeo stagionale. Una vittoria che permetterebbe al tecnico piacentino di eguagliare Roberto Mancini in una particolare statistica: in caso di successo, infatti, Inzaghi sarebbe il secondo tecnico a vincere la Coppa alla guida di Lazio e Inter dopo l'attuale ct azzurro.