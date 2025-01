Simone Inzaghi parla anche coi cronisti presenti nella zona mista dello stadio Letna per commentare ulteriormente quanto visto questa sera contro lo Sparta Praga: "Ora è tutto nelle nostre mani, manca quel punto che ci farà fare una cosa straordinaria. Pensando al percorso avuto e alle squadre importantissime che rimarranno escluse, vedere l'Inter nelle prime otto è una grande soddisfazione. Anche se ripeto, ci manca ancora quel punto".

Se dovesse uscire Buchanan e conoscendo la situazione di Acerbi, potresti chiedere un difensore nuovo dal mercato?

"Acerbi fra poco tornerà con noi, sta lavorando e vuole lavorare ai massimi. Non riusciva ancora ma tra 7-10 giorni sarà ancora con noi e giocherà come ha sempre fatto, nel modo giusto. Poi stanno tutti bene, mi tengo questi giocatori poi posso capire chi ha meno spazio però tutti sanno che con tante partite ci sarà spazio per tutti".

Il calendario poi è fittissimo.

"Sono tante partite, ma come siamo noi sono anche le altre 108 squadre. Ora torniamo da Praga, tra 36 ore viaggeremo verso Lecce poi avremo un altro impegno in Champions. È complicato ma ci adeguiamo".

Frattesi non ha chiesto di andare via?

"Assolutamente no".

