"Abbiamo fatto un’ottima gara, i ragazzi sono stati giganteschi contro una delle migliori squadra al mondo. Ci siamo difesi quando era il momento, abbiamo avuto tante occasioni, penso a quelle abbastanza limpide di Carlos, Mkhtaryan e Darmian. Ci prendiamo questo punto, sapendo di aver fatto un'ottima prova in un campo difficilissimo". Così Simone Inzaghi, a Sky Sport, dopo Manchester City-Inter 0-0.

Ha ragione Guardiola quando dice che l'Inter può vincere la Champions?

"Con Pep ci siamo incontrati nella finale di Istanbul, secondo me loro sono fortissimi. Pensando che loro sono i migliori al mondo, noi abbiamo fatto due gare molto equilibrate, decise da episodi. Stasera è finita pari".

Le scelte di formazione.

"Ragiono in base a ciò che vedo, non c'è il turnover. Si allenano tutti bene e meriterebbero tutti di giocare. Poi io sono qui per fare le scelte per il bene dell'Inter. Ho 22 giocatori, purtroppo non posso farne giocare più di 15".

Come arrivate al derby? Che partita sarà?

"Sarà un derby... Sappiamo tutti cosa significa per società e tifosi, che sono stati strepitosi anche oggi. Dobbiamo recuperare le energie, domani torneremo a Milano e cercheremo di prepararla in pochi giorni. Affrontiamo una squadra di valore".

