Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi commenta così ai microfoni di Inter TV il match perso oggi in casa contro il Sassuolo: "Abbiamo fatto un buon primo tempo coprendo bene il campo e lì dovevamo fare qualcosa in più in zona offensiva. Nel secondo tempo abbiamo cominciato discretamente, poi è successo l'infortunio dell'1-1 e da lì non abbiamo tenuto più le distanze e abbiamo avuto qualche problema", ha concluso.

È mancata forse un po' di determinazione.

"Sì, è mancata un po' di determinazione e un po' di lucidità. Sapevamo che affrontavamo una squadra forte e che gioca bene, ma dovevamo restare lucidi. Dopo aver subito l'1-1 e poi l'eurogol del 2-1 dovevamo fare qualcosa in più. Ora si riparte con il lavoro, dobbiamo prendere le cose positive di oggi e capire dove possiamo fare meglio".

Qualche problema nel secondo tempo.

"Abbiamo preso due gol dove via squadra era schierata, il primo è stato un infortunio e il secondo un eurogol, sicuramente analizzeremo gli ultimi 35 minuti dove dovevamo essere già lucidi. Abbiamo creato delle occasioni ma dovevamo essere più lucidi.

Ora la Salernitana.

"Tutte le gare in Serie A presentano insidie, la Salernitana in casa ha un bell'approccio. Dobbiamo essere preparati e fare una partita davvero molto importante".