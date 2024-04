Dopo il 2-2 ottenuto contro il Cagliari, risultato che mette l'Inter nella condizione di poter conquistare matematicamente lo scudetto già al prossimo turno, Simone Inzaghi commenta così quanto fatto questa sera al Meazza ai microfoni di Inter TV: "Volevamo vincerla ma abbiamo trovato un avversario che ci ha creato difficoltà, è venuto a Milano a fare un’ottima partita. Dopo essere stati due volte in vantaggio volevamo vincerla, ma va bene. Abbiamo un grande vantaggio, siamo vicini al nostro traguardo e speriamo di raggiungerlo già lunedì".

Prestazione buona, forse con un filo di intensità inferiore rispetto alle altre gare?

"Sì. Il Cagliari si abbassava e ripartiva molto già nel primo tempo. Ci ha creato qualche difficoltà. Sul primo gol dovevamo lavorare meglio di reparto, il secondo gol non mi va di commentarlo".

Forse per la prima volta l’Inter ha giocato più con cuore che con testa?

"Hai visto bene. Avevamo di fronte una squadra che ci allungava molto e tutte le squadre che ci giocano contro sono costrette ad allungare. Nel primo tempo abbiamo preso una ripartenza in cui avremmo dovuto fare meglio, nel secondo dovevamo lavorare meglio, però i ragazzi hanno creato diverse occasioni, non siamo riusciti a vincere, ma guardiamo avanti. Guardiamo a lunedì, abbiamo un ottimo vantaggio e dobbiamo guardare al nostro traguardo".

Lunedì è un match-point. Come si prepara?

"La prepareremo da mercoledì. Ne abbiamo giocati tantissimi negli ultimi anni. La prepareremo nel migliore dei modi. Affrontiamo una squadra in salute e in striscia in campionato. Come in tutti i derby ci saranno difficoltà e dovremo essere bravi".

