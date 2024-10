Dopo il poker europeo calato sulla Stella Rossa, l'Inter torna a San Siro anche in campionato per ospitare il Torino, un avversario che Simone Inzaghi presenta così a DAZN prima del fischio d'inizio: "Si ragiona partita per partita e si sceglie di volta in volta. Martedì ho avuto d’ottime risposte e anche stasera ne ho cambiati due di fila e questa sera dobbiamo dare continuità alla partita di Udine".

Sembra essere tornata l’Inter con la voglia dell’anno scorso?

“Quella non deve mai mancare. Bisogna lavorare di squadra, siamo all’inizio, questa è la settima di campionato, ne abbiamo fatte già anche due di Champions e adesso bisogna dare continuità a queste ultime due partite che sono state fatte davvero nel modo giusto”.



Manca il gol di Thuram?

"Diciamo che ho cinque attaccanti che stanno tutti bene e mi mettono in difficoltà ad ogni allenamento. Devo scegliere e questa sera partono Thuram e Lautaro, Taremi e Arnautovic hanno giocato martedì molto bene, Correa era entrato bene a Udine. Dobbiamo continuare così, poi devo valutare di volta in volta".

Quanto sono puntati gli occhi sulla fase difensiva oggi?

"Mah, sappiamo che possiamo e dobbiamo fare meglio però ci sono anche gli avversari. Stasera troviamo una squadra in salute che ha perso la prima partita domenica e l’aveva disputata da capolista, sappiamo che dobbiamo fare grande attenzione".

