Cambiando il portiere, il risultato non cambia: anche con Emil Audero tra i pali nel match contro l'Empoli di lunedì, l'Inter ha messo a referto l'ennesimo clean sheet stagionale in Serie A. Il 19esimo in 30 giornate, per la precisione, un numero che le permette di piazzarsi al primo posto della speciale classifica nei top 5 campionati d'Europa. Il Real Madrid, secondo a pari merito con Torino e Athletic Bilbao, insegue a quota 15; più indietro Lille e Nizza, 'ferme' a 14.

A otto giornate dalla fine del campionato, evidenzia Whoscored.com, ai nerazzurri basteranno tre partite senza incassare gol per stabilire un nuovo record in Serie A.