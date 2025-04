Un incontro nella sede dell'Inter ha svelato un discorso tra gli agenti di Gustavo Sà, gioiellino portoghese in forza al Familicao, e la dirigenza nerazzurra (LEGGI QUI). Nelle scorse ore José Luis Vidigal, dirigente sportivo, ha parlato del centrocampista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Gustavo Sà è un profilo con un potenziale gigante, è seguito da Benfica, Porto e Sporting. Il Famalicao, in questo momento, è una società che lotta dal punto di vista economico e chi vorrà Gustavo Sà dovrà pagarlo tanto. E' da top club portoghesi. Per Sà chiedono 18 milioni, lo Sporting lo voleva già l'anno scorso. Credo sia una valutazione giusta".

L'ex centrocampista passa poi alla descrizione del 20enne lusitano: "E' uno dei capitani della sua squadra nonostante la giovane età, poi ha un'intelligenza tattica enorme. E' alto un metro e 86, dal punto di vista agonistico lascia tutto in campo. Può giocare in ogni posizione del centrocampo, può fare il McTominay o l'Anguissa. Non gioca in nazionale A perché lì è difficile trovare spazio con i calciatori che ci sono in Portogallo, ma ci arriverà sicuramente. L'allenatore della Nazionale già parla di Gustavo Sà, magari ci sarà anche lui nelle prosssime convocazioni. Chi lo prende fa un affare perché è un giocatore molto interessante".