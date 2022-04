La Lega Serie A ha ufficializzato date e orari dei due prossimi impegni in campionato dell'Inter, ovvero le sfide con Roma (34esima giornata) e Bologna (recupero prima giornata di ritorno). Ebbene, la squadra di Simone Inzaghi scenderà in campo sabato 23 aprile alle 18, a San Siro, per affrontare la Roma dell'ex José Mourinho, poi sarà di scena in trasferta al Dall'Ara mercoledì 27 aprile (fischio d'inizio alle 20.15).

Il programma completo del 34esimo turno:

Sabato 23 aprile

Torino-Spezia, ore 15

Venezia-Atalanta, ore 15

Inter-Roma, ore 18

Verona-Sampodoria, ore 20.45

Domenica 24 aprile

Salernitana-Fiorentina, ore 12.30