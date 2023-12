Coreografia speciale quella preparata dalla Curva Nord per Inter-Real Sociedad, in programma stasera al Meazza. Il tifo organizzato nerazzurro ha comunicato attraverso i propri canali social le indicazioni che tutti gli spettatori presenti nell'Anello Verde dovranno seguire per fare in modo che l'esperienza visiva abbia successo. In parole semplici, chi siederà su un seggiolino con una X troverà una bandiera da sventolare al momento opportuno.

"Solamente con l'aiuto di tutti potremo realizzare alla perfezione lo spettacolo preparato. Trasciniamo insieme, con tutta la voce e tutte le forze in corpo la nostra Inter alla vittoria e al fondamentale passaggio da primi nel girone", chiosa il comunicato.