Nelle ore in cui, a Milano, i dirigenti dell'Independiente Rivadavia stanno discutendo con l'Inter i termini economici del trasferimento alla corte di Simone Inzaghi del difensore classe 2003 Tomas Palcios, dall'Argentina arrivano ulteriori conferme sull'affare da Andres Fassi, presidente del Talleres, club che detiene una percentuale del del cartellino del calciatore: "Stiamo trattando insieme all'Independiente Rivadavia la cessione di Tomás Palacios in Italia. Esiste anche un'opzione in Germania", le sue parole a la Mesa del Futbol.

🇫🇮 #Talleres | Andrés Fassi en



️"Estamos negociando junto a #IndependienteRivadavia por la venta de Tomás Palacios al fútbol italiano. Hay una opción de Alemania también. Es bueno que sigamos con la estructura de vender a quienes no han tenido lugar".