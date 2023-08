San Siro si avvia verso l'ennesimo sold out per il derby di Milano che metterà di fronte Inter e Milan sabato 16 settembre, alle ore 18, per la quarta giornata di campionato. Come fa sapere il club nerazzurro, sono ancora disponibili gli ultimi biglietti per i titolari di carte Mastercard e clienti BPer che ne potranno acquistare fino a 2, dalle 10:30 e fino alla mezzanotte di mercoledì 30 agosto. La vendita avverrà solo online suinter.it/tickets, unico canale di vendita ufficiale dove acquistare i biglietti.



"Il Club - si legge sul sito nerazzurro - invita tutti i tifosi a diffidare dalle offerte sul mercato secondario, come siti di annunci tra privati o di secondary ticketing, in quanto si rischia di acquistare tagliandi che non consentiranno l'accesso allo stadio se non di incorrere in vere e proprie frodi. Tutti i biglietti sono infatti emessi in formato elettronico PDF quindi di facile duplicazione. L’unico canale di vendita autorizzato è il sito ufficiale inter.it".