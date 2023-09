L'infortunio di Marko Arnautovic sicuramente è un problema significativo per l'Inter, l'austriaco rischia di rimanere fuori a lungo. Per capirne di più, Sportmediaset ha interpellato Matteo Vitali, ortopedico ospedale San Raffaele: "Una media entità non è mai sotto le tre settimane di terapie e di riposo, sicuramente saranno in programma degli esami strumentali per vedere la corretta guarigione e una ripresa graduale delle attività sportive per evitare fastidiose e gravi recidive".

Un problema a cui Simone Inzaghi cercherà di sopperire con l'avanzamento di Davy Klaassen o Henrikh Mkhitaryan, oppure dando spazio al giovane Amadou Sarr.