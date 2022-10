The Sun fa marcia indietro rispetto alla notizia falsa pubblicata nelle scorse ore, in cui si parlava di Romelu Lukaku, scambiato per un'altra persona, pizzicato mentre fumava una sigaretta elettronica per strada. "Abbiamo pubblicato una foto e una storia sbagliate sul nostro sito Web relative a Lukaku - si legge in un post apparso sulla pagina Twitter del tabloid inglese -. L'immagine ci è stata fornita da un'agenzia che aveva erroneamente identificato il signor Lukaku, ma ci assumiamo la piena responsabilità per non aver fatto i dovuti controlli e prenderemo le dovute precauzioni perché ciò non si ripeta. Le nostre più sincere scuse al signor Lukaku".