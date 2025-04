Accade l'incredibile al Danilo Martelli di Mantova, dove lo Spezia getta alle ortiche un successo che sembrava messo in ghiaccio, vede addirittura lo spettro della clamorosa sconfitta per mano dei Virgiliani al 97esimo ma il gol di Stefano Cella viene annullato dopo un lungo consulto con la sala VAR, ma alla fine torna a casa con un 2-2 che cancella una fetta delle speranze di promozione diretta dei bianconeri, distanti sette punti dal Pisa secondo in classifica a cinque giornate dalla fine della regular season. Ma soprattutto, il pareggio certifica a livello aritmetico la promozione del Sassuolo in Serie A dopo appena un anno di ritorno nel purgatorio dei cadetti.

Giornata che ha preso una piega inaspettata per la squadra di Luca D'Angelo, andata avanti sul 2-0 grazie alle reti di Giuseppe Aurelio al 18esimo e di Salvatore Esposito al 52esimo, su assist del fratello Francesco Pio. Ma l'espulsione di Nicolò Bertola al 63esimo cambia le carte in tavola, con il Mantova che riesce a riacciuffare il risultato nei minuti finali di gara con la doppietta del bomber a sorpresa Tommaso Maggioni che dopo aver accorciato le distanze all'80esimo, al 94esimo trova la rete del 2-2 finale che abbatte lo Spezia e consegna ai neroverdi il visto per la Serie A.

