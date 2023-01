L'esterofilia dell'Inter sembra ormai un lontano ricordo: ormai, la componente italiana all'interno del gruppo nerazzurro è diventata sempre più importante. E addirittura, ieri sera, in occasione della gara contro l'Hellas Verona, l'Inter ha fatto un ulteriore passo in più schierando un undici con una ricca presenza di giocatori... a chilometro zero o quasi. Ieri infatti sono scesi in campo ben cinque giocatori originari della Lombardia, ovvero Francesco Acerbi di Vizzolo Predabissi (Milano), Alessandro Bastoni di Casalmaggiore (Cremona); Matteo Darmian di Legnano (Milano); Roberto Gagliardini di Bergamo e Federico Dimarco, milanese di Calvairate.