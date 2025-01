Storie tese tra il Newell's Old Boys e gli agenti di Mateo Silvetti, attaccante classe 2006 che è entrato in orbita Inter. Il motivo lo spiega su X Agustín Malvestitti, giornalista di Tyc Sports, secondo cui gli attriti nascerebbero dal fatto che i rappresentanti del giocatore hanno rifiutato il rinnovo di contratto proposto dal club, a loro dire poco conveniente dal punto di vista economico, spingendo conseguentemente per la cessione. Che però il presidente Ignacio Astore ha bloccato non accettando l'offerta formulata dai nerazzurri.

