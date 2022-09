A pochi mesi dal Mondiale in Qatar continuano le prove generali dell'Argentina, attesa dall'amichevole con l'Honduras a Miami. Il ct Scaloni non ha ancora dato indizi di formazione in allenamento, ma l'idea - riferisce TyC Sports - sarebbe quella di affrontare il match con il maggior numero possibile di titolari: tra questi ci sarà anche l'interista Lautaro Martinez, destinato a giocare dal 1' nel tridente completato da Messi e Di Maria. Panchina, quindi, per Joaquin Correa.