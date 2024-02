Sta diventando una certezza con il passare delle ore: Piotr Zielinski diventerà un giocatore dell'Inter in estate. Come riporta anche Tuttosport, la trattativa per il rinnovo di contratto con il Napoli non è mai decollata e il centrocampista (che in estate aveva rifiutato l'Arabia Saudita) ha scelta di restare in Italia, all'Inter. Da nerazzurro "in pectore", tra l'altro, vivrà il suo primo confronto col Milan a San Siro nel fine settimana.

Con l'Inter firmerà un contratto fino al 2027 con opzione per la stagione successiva, inizialmente prendendo anche meno ri quanto offerto da De Laurentiis.