Il prolungamento del prestito legato all’Inter potrebbe rappresentare per Oaktree la tessera di un puzzle molto più ampio. Qualunque sarà l’epilogo – prosecuzione con Oaktree o ingresso di un nuovo fondo – i prossimi mesi serviranno poi in casa Inter per pianificare la vendita del club con un paio di elementi di forza in più.

Come riportato da Tuttosport, dal punto di vista patrimoniale potrebbe entrare nei beni della società la proprietà di uno stadio: in autonomia in caso di realizzazione dell’impianto a Rozzano (sarà rinnovata l’esclusiva di acquisto dell’area della famiglia Cabassi alle porte di Milano, in scadenza al 30 aprile) oppure a metà col Milan con San Siro ristrutturato da WeBuild.

