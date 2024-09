In un articolo dedicato alla proiezione di ieri di "Inter. Due stelle sul cuore", Tuttosport sottolinea l'assenza totale per tutta l'ora e mezza di pellicola di Steven Zhang. Non c'è, l'ex presidente, né ci sono immagini che facciano riferimento a lui.

Non ci sono nemmeno Sensi (che non se l'è sentita) e Sanchez, ma l'assenza di Zhang fa certamente più rumore. Dall'Inter fanno sapere che l'intervista si sarebbe dovuta tenere a Milano ma che la permanenza in Cina di Steven ha impedito oggettivamente la realizzazione. Si è rimandato così alla tournée in Cina ma è saltata anche quella. A ringraziarlo è stato Beppe Marotta, a fine proiezione.

In un editoriale di spalla, si legge che la mancanza di Zhang nella pellicola evidenzia un certo imbarazzo nel trattare la questione, ma l'ex presidente non è stato una meteora, ha vinto sette trofei e forse meritava un pizzico di riconoscenza in più, nonostante le controversie di Suning.