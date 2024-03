Anche Tuttosport conferma l'intenzione ferrea di Steven Zhang di tenersi l'Inter. Come riferisce il quotidiano torinese, il presidente nerazzurro intende offrire 100 milioni a Oaktree per allungare la scadenza del rapporto di due o tre anni. Chiaramente, si andranno a sommare nuovi interessi, questa volta con un tasso al 15-16%.

Oaktree non ha ancora detto sì, ma Zhang e Suning sono ottimisti: il fondo non vuole tenersi l'Inter in caso di mancata restituzione del prestito e finora non ha trovato compratori convinti. E allora la strada che il club resti in mano agli Zhang resta concreta.

Da capire, nel caso, con quali soldi Zhang rimborserebbe gli interessi a Oaktree: utilizzando fondi personali di Suning oppure i quasi 100 non utilizzati e ancora in cassa dei 275 del prestito originario?