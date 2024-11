Vincere e andare in testa alla classifica in solitaria. Almeno per qualche ora, in attesa di Parma-Atalanta. È questo, assicura Tuttosport, l'obiettivo giornaliero di Simone Inzaghi, atteso oggi dalla trasferta di Verona. Battere i gialloblu significherebbe aumentare la pressione di Milan-Juventus ma anche di Atalanta, Fiorentina, Lazio e soprattutto Napoli, attesa dalla delicata gara casalinga contro la nuova Roma di Ranieri.

Per quanto riguarda le scelte, in attacco Thuram partirà titolare. Ma secondo il giornale torinese al suo fianco è tutto aperto: Lautaro dovrebbe inizialmente accomodarsi in panchina per far coppia in Champions con Taremi. TS vede dunque aperto il ballottaggio fra Arnautovic e Correa.

