Tra un'amichevole e i colpi in entrata da pianificare, l'Inter continua a portare avanti le operazioni in uscita e ad andare a passo spedito è anche la trattativa con il Brest per Martin Satriano. Secondo Tuttosport i due club hanno infatti trovato l’accordo.

"Sarebbe un ritorno stavolta però a titolo definitivo - si legge sulle colonne del quotidiano torinese -, dato che Ausilio e Baccin hanno stretto la mano alla controparte, pronta a pagare per il cartellino 6 milioni più bonus. Palla ora al ragazzo che deve sciogliere le riserve: i club confidano che, nonostante la piazza non sia esattamente Londra o Parigi, possa arrivare il sì grazie alla prospettiva di una vetrina nella Champions che verrà".

