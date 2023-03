Nonostante la stagione in corso arrivata a uno dei momenti cruciali, le voci di mercato si rincorrono in continuazione. Tuttosport si focalizza oggi sulla situazione di Samuele Ricci . " Juric , per continuare il rapporto in granata, ha già chiesto la sicura conferma del centrocampista e, ovviamente, è stato tranquillizzato", scrive il quotidiano.

Per il centrocampista c'è l'interesse di entrambe le milanesi, Milan e Inter. "Il club rossonero è uno di quelli che si è fatto sotto per il granata proponendo un giocatore (si sussurra di Pobega) più soldi. L’idea sarebbe quella di presentare in mezzo al campo Ricci e Tonali. E lo stesso discorso sta facendo l’Inter. Il sogno di Marotta è quello di formare un centrocampo composto da Barella e Ricci, ragazzi che tra l’altro diventeranno gli intoccabili di Mancini a centrocampo. Ricci - precisa però Tuttosport - è un grande uomo mercato che il Toro ha subito tolto dal mercato. Meglio essere chiari, in un momento così importante della stagione nel quale i granata sono in piena corsa per un posto in Europa".