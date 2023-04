Piero Ausilio e Dario Baccin ne sono convinti: con Retegui si può ripetere il colpo Lautaro. E il giocatore vuole fortissimamente l'Italia. Una trattativa, quella per l'attaccante, sottolineata oggi da Tuttosport. "L’Inter da mesi lavora a fari spenti sul giocatore che a gennaio era stato un passo dall’Udinese anche per la consapevolezza che il parco attaccanti andrà rinnovato, questo - come sottolineato - a prescindere dalla qualificazione alla Champions che verrà", si legge.

Serve però prima che il Tigre riscatti il 50% del cartellino oggi in mano al Boca Juniors. In inverno valeva 10 milioni, oggi il doppio e c'è anche l'Eintracht Francoforte che dovrà sostituire Kolo Muani. L'Inter ha quindi una preferenza del giocatore, ma non può giocare al ribasso. Può invece calare l'asso Colidio, in prestito al club argentino e che potrebbe restare nella sua attuale società.

Serve però tempo, prima di muoversi. Bisogna aspettare per capire se si giocherà o meno in Champions l'anno prossimo, oppure bisognerà vendere prima di acquistare. "E in questi giorni il club nerazzurro si sarebbe garantito una sorta di “ius primae noctis” calcistico: prima di prendere ogni decisione, l’Inter verrà informata", sottolina il quotidiano.