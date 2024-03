Tuttosport torna sul futuro di Simone Inzaghi e sul corteggiamento da parte dei club di Premier League verso il tecnico. Da almeno un paio di mesi, secondo il quotidiano, il Manchester United è in pressing perché lo ritiene l'uomo giusto per aprie una nuova pagina nella storia del club. Dall'altra parte, Inzaghi è sinceramente affezionato all'Inter e ad oggi intende continuare sulla strada tracciata, rinnovando.

A obiettivi raggiunti, quindi, si parlerà del nuovo contratto. Stavolta sarà però il tecnico a dare le carte. Chiederà molto probabilmente un prolungamento fino al 2027, quindi un rinnovo di altri due anni rispetto all'attuale scadenza e non di uno soltanto. E un maggior riconoscimento verso il suo staff, verso il quale un anno fa di questi tempi non c'era lo stesso livello di fiducia.

Sul mercato, invece, chiederà garanzie in modo da tenere tutti i "big", cosa che lo scorso anno non è accaduta. I conti del club sono nettamente in miglioramento anche grazie ai traguardi raggiunti dallo stesso allenatore. Con nuova Champions e Mondiale per club la stagione sarà interminabile e servirà una rosa di una qualità sempre maggiore.