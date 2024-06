Ci sono ancora alcuni paletti da fissare nella trattativa tra Simone Inzaghi e l'Inter per il rinnovo di contratto. Secondo Tuttosport, al di là del pattuito aumento di stipendio e della durata contrattuale, potrebbe essere inserita una clausola per la rescissione dell'accordo a una cifra pattuita. Nell'incontro di ieri con l'agente Tullio Tinti si è parlato di un aumento fino a 6,5 milioni di euro a stagione, il costo per la società aumenterebbe in maniera importante e questo presuppone che si passi attraverso Oaktree.