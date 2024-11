Secondo Tuttosport, ieri, alla vigilia di Inter-Venezia, Simone Inzaghi ha mischiato le carte in fatto di formazione lasciando aperto il ballottaggio in attacco su chi affiancherà Lautaro Martinez: con Marcus Thuram che va verso la panchina, le quotazioni di Marko Arnautovic, ieri provato nella formazione titolare, sono in risalita rispetto a Medhi Taremi, favorito fino a venerdì. Il fatto di schierare l'austriaco dal 1' potrebbe voler significare, dal punto di vista del tecnico, provare a recuperarlo mentalmente soprattutto dopo il rigore sbagliato a Berna. La controindicazione, evidenzia il quotidiano torinese, è il rapporto non idilliaco dell'ex Bologna con il pubblico del Meazza, sempre pronto a beccarlo ai primi errori.