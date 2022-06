L’Inter non vorrebbe rinunciare a Milan Skriniar, ma allo stesso tempo ha capito che lo slovacco è il giocatore che, con la sua cessione, potrebbe dare una grossa mano a raggiungere gli obiettivi economici imposti da Suning. La dirigenza interista ha fissato il prezzo a 80 milioni, ma un'offerta di 70 (con bonus facili da raggiunge inclusi) potrebbe essere sufficiente: a inizio settimana - riferisce Tuttosport - dalle parti di Milano si aspettano un rilancio di tale portata dal PSG o dal Chelsea, che ha messo nel mirino anche De Vrij, Bastoni e Dumfries. Tutte trattative che, eventualmente, saranno slegate dall'affare Lukaku.

Skriniar "è legatissimo all’Inter e non vorrebbe andarsene, ma gli argomenti dei francesi sono di quelli difficili da non ascoltare, visto che dopo una prima offerta da 7 milioni di ingaggio, pare essere arrivata una nuova proposta da 9.2 milioni, di fatto più del doppio rispetto a quanto attualmente percepito dallo slovacco (3.8)" precisa TS, informando sulla nuova proposta messa in piedi dai parigini.